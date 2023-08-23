الخارجية العراقية تصدر توضيحاً بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في إيران

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في إيران.

وذكر الوكالة الرسمية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لعدد من المخطوفين العراقيين في إيران قرب الحدود الإيرانية التركية، وتم إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية من قبل الخاطفين"، مشيراً إلى أن "مقاطع الفيديو تعود لحالة خطف منذ شهر تموز 2023".

وأضاف أن "الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها خاصة وأنهم يقومون بعمليات نصب واحتيال للحصول على الأموال".

ودعا الصحاف "المواطنين إلى عدم الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات غير الموثوقة لعدم الوقوع بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون".