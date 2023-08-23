سیاسة

الخارجية العراقية تصدر توضيحاً بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في إيران

وأضاف أن "الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها".
author_image أحمد حاجي
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
العراق المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف مقاطع فيديو عراقيين مختطفين إيران

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في إيران.

وذكر الوكالة الرسمية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لعدد من المخطوفين العراقيين في إيران قرب الحدود الإيرانية التركية، وتم إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية من قبل الخاطفين"، مشيراً إلى أن "مقاطع الفيديو تعود لحالة خطف منذ شهر تموز 2023".

وأضاف أن "الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها خاصة وأنهم يقومون بعمليات نصب واحتيال للحصول على الأموال".

ودعا الصحاف "المواطنين إلى عدم الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات غير الموثوقة لعدم الوقوع بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف