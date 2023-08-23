أمن

القوات الأمنية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الخامسة والسادسة عشرة والحادي والعشرين التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الرطبة والشرقاط ومنطقة بادوش".

وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".

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