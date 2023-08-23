العثور على قذيفة هاون أثناء تشييد طريق في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في دهوك، اليوم الأربعاء، العثور على قذيفة هاون أثناء تشييد طريق بالمدينة، مشيرة إلى أنه تم نقلها من ذلك المكان بهدف تفكيكها.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بالتعاون مع قسم ضمان الجودة، وخلال افتتاح وشق طريق يبلغ طوله 30 متراً في حي (ماسیكێ) قاطع 45 بدهوك، تم إخطارنا بالعثور على قذيفة هاون عيارها 82 ملم"، لافتة إلى أنه "تم نقل القذيفة من ذلك المكان بهدف تفكيكها".

في السابق، أكدت تقارير حكومية، أنه تم خلال الأعوام الأربعة الماضية تطهير حوالي 5 ملايين متر مربع من أراضي إقليم كوردستان من الألغام المزروعة فيها، وذلك ضمن جهود الكابينة الوزارية التاسعة في إبداء أقصى درجات الاهتمام بسلامة مواطني الإقليم.

وأشارت تلك التقارير، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات، إلى أن "المؤسسة العامة لشؤون الألغام تمكنت من تطهير 5 ملايين و38 ألفاً و629 متراً مربعاً من الألغام خلال الأعوام الأربعة الماضية."

وبحسب التقارير "تم في (2019 – 2020) تطهير 2 مليون و56 ألفاً و657 متراً مربعاً من الأراضي في 68 حقل ألغام في المحافظات الأربع لإقليم كوردستان، منها 5 آلاف و92 لغماً مضاداً للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات، كذلك تدمير 6 آلاف و759 قطعة متفجرات متنوعة".

وفيما يتعلّق بزيارات المناطق لغرض التوعية بأخطار الألغام، أجريت 4 آلاف و589 زيارة ولقاء مع أفراد من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، وتم نشر 173 ألف و784 وسيلة توعوية مختلفة للتعريف بمخاطر الألغام وكيفية تجنبها.

وفي (2020-2021) تم تطهير حوالي 249 ألفاً و832 متراً مربعاً من الأراضي بستة حقول تحتوي على 1472 لغماً مضاداً للأفراد و26 لغماً مضاداً للدبابات، وتدمير 21 ألفاً و805 قطعة متفجرات.

وعلى صعيد الزيارات للمناطق ورفع الوعي بين الأهالي، تم إجراء 1894 زيارة ولقاء، وزعت خلالها 143 ألف و71 مادة توعوية، وفق تلك التقارير.

وأشارت إلى أنه في (2021-2022) تم تطهير 690 ألف و268 متراً مربعاً من الأراضي المشتملة على 23 حقل ألغام، والتي احتوت بدورها على 2179 لغماً مضاداً للأفراد، و246 لغماً مضاداً للدبابات، و19 ألفاً و330 قطعة متفجرات متنوعة تم تدميرها بالكامل.

أما بخصوص الزيارات واللقاءات التوعوية لأهالي هذه المناطق، فقد تم إجراء 3830 زيارة واجتماع، فيما تم نشر 49 ألفاً و176 وسيلة توعوية.