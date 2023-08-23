محافظة أربيل: بامكان مواطني الإقليم زيارة إيران بمركباتهم الخاصة لمدة عام واحد

أربيل (كوردستان 24)- من الآن فصاعداً، أصبح بامكان مواطني إقليم كوردستان، السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية بمركباتهم الخاصة، والشاحنات المُحملة، وجميع أنواع المركبات، لمدة عام واحد.

وذكر بيان صادر عن محافظة أربيل، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "محافظ أربيل أوميد خوشناو، اجتمع اليوم الأربعاء 23 آب 2023، في العاصمة أربيل، مع القنصل الإيراني لدى إقليم كوردستان نصر الله رشنودي".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تمخض عن إضافة فقرة جديدة للاتفاق المُبرم منذ سنتين بين محافظتي أربيل وأذربيجان الغربية (ورمي)، والتي انعكس حُسن تنفيذها على المساهمة في زيادة الحركة التجارية والاقتصادية، وتسهيل تنقل المواطنين والسياح بين الجانبين في معبر حاج عُمران - تمرجين".

وأكد أن "الفقرة الجديدة التي أضيفت بناء على طلب أربيل، تهدف إلى خدمة المواطنين وتسهيل رحلاتهم وتنقلاتهم إلى إيران باستخدام سياراتهم الخاصة".

وتابع: "واتفق الجانبان على السماح لمواطني أربيل وإقليم كوردستان عموماً، بدخول إيران باستخدام سياراتهم الخاصة وكذلك الشاحنات المحملة أو جميع أنواع المركبات، عبر الحصول على بطاقة خاصة برسوم رمزية لمرة واحدة مع إمكانية استخدامها لمدة عام".

ولفت إلى "وضع جميع الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق"، مشيراً إلى أنه "سيدخل حيِّز التنفيذ قريباً وفق التعليمات المعمول بها في الدولتين".