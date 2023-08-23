سیاسة

هاكان فدان يصل الليلة الى إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان هاكان فدا اربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي هاكان فدان الليلة، الى إقليم كوردستان، قادما من العاصمة الاتحادية بغداد.

وسيلتقي هاكان فدان خلال زيارته الى أربيل، الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كل على حدة.

ويُتوقع أن يتم بحث عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالعلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بين الوزير التركي وقادة الإقليم.

وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعدادا للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق وإقليم كوردستان، والتي لم تعلن عنها أنقرة وبغداد رسميا بعد.

ووصل فدان يوم الثلاثاء الى بغداد، حيث التقى برئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

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