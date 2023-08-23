تحطم طائرة على متنها قائد مجموعة فاغنر شمال موسكو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية إن يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر كان على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.

وقالت وزارة الطوارىء الروسية، إن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ.

ويسيطر بريغوجين على شبكة من الشركات بما فيها مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية، التي تجنّد مسلحين مرتزقة في عدة مناطق في العالم مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا ومناطق الصراع في بعض دول الصحراء والساحل في أفريقيا لدعم الأطراف الموالية لروسيا ورعاية مصالح موسكو.

وكان مقاتلو بريغوجين يقومون بحملة إلى جانب الجيش الروسي النظامي لعدة أشهر في حرب موسكو في أوكرانيا، التي بدأت فبراير/شباط 2022.

وفي الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران 2023 أعلنت قوات "فاغنر" تمردها على القيادة العسكرية الروسية، واستولت بالفعل على مدينة روستوف جنوب غرب البلاد، لكن تدخل الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشنكو" أدى إلى خفض التوتر، وتراجُع قوات "فاغنر" إلى ثكناتها.

وحسب ما تردد، فقد وعد الكرملين بريغوجين بالحصانة من الملاحقة القضائية، وكان أحد شروط العفو هو رحيله إلى بيلاروسيا المجاورة. ومع ذلك، تردد أن بريغوجين ظهر مرة أخرى في روسيا على هامش قمة أفريقيا في سان بطرسبورغ نهاية يوليو/تموز الماضي.