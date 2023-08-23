ريبر أحمد ووزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية يوقعان تفاهما مشتركا

أربيل (كوردستان 24)- وقع وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأربعاء 23 آب أغسطس 2023، تفاهما مشتركا مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية توم توغيندهات.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إن ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة الإقليم، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية توم توغيندهات، وقعا تفاهما مشتركا حول التنسيق والتعاون والتدريب في مكافحة الجريمة المنظمة بين الحكومتين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار العلاقة الهامة والمستمرة بين حكومتي إقليم كوردستان والمملكة المتحدة للعمل معا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد حياة المواطنين.

ووفقا للبيان، تحدد المذكرة خارطة طريق للعمل معا لتحسين سلامة وأمن ورفاهية مواطني البلدين. كما أنها تنص على العمل معا وتبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، والالتزام بحقوق الإنسان والمعايير الدولية والالتزام بها بشكل أوسع.