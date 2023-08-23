سیاسة

ريبر أحمد ووزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية يوقعان تفاهما مشتركا

author_image سوار أحمد
کوردستان بريطانيا اقليم كوردستان ريبر أحمد مذكرة تفاهم

أربيل (كوردستان 24)- وقع وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأربعاء 23 آب أغسطس 2023، تفاهما مشتركا مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية توم توغيندهات.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إن ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة الإقليم، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية توم توغيندهات، وقعا تفاهما مشتركا حول التنسيق والتعاون والتدريب في مكافحة الجريمة المنظمة بين الحكومتين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار العلاقة الهامة والمستمرة بين حكومتي إقليم كوردستان والمملكة المتحدة للعمل معا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد حياة المواطنين.

ووفقا للبيان، تحدد المذكرة خارطة طريق للعمل معا لتحسين سلامة وأمن ورفاهية مواطني البلدين. كما أنها تنص على العمل معا وتبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، والالتزام بحقوق الإنسان والمعايير الدولية والالتزام بها بشكل أوسع.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف