دائرة العلاقات الخارجية في كوردستان: الليلة سيصل وزير الخارجية التركي إلى الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى الإقليم.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بعد زيارته بغداد، ولقائه بكبار المسؤولين العراقيين، من المُقرر أن يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الأربعاء، إلى إقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أنه "سيكون في استقبال هاكان فيدان، وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، ومستشار رئيس الإقليم فلاح مصطفى، إضافة إلى مسؤولين آخرين".

كما ذكر البيان أنه "في إطار زيارته لإقليم كوردستان، سيعقد وزير الخارجية التركي غداً الخميس، اجتماعاته الرسمية مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان".

وسيلتقي هاكان فيدان خلال زيارته إلى أربيل، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، كل على حدة.

ويُتوقع أن يتم بحث عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالعلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بين الوزير التركي وقادة الإقليم.

وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداداً للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق وإقليم كوردستان، والتي لم تعلن عنها أنقرة وبغداد رسمياً بعد.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء يوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في إطار زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

والتقى فيدان خلال زيارته، بنظيره فؤاد حسين، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.