وزير الطاقة التركي يصل اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس 24 آب أغسطس 2023، الى مطار أربيل الدولي.

وكان في استقبال الوزير التركي، وزير الكهرباء في إقليم كوردستان ووزير الثروات الطبيعية وكالة، كمال محمد صالح، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة ألب أرسلان بيرقدار الى الإقليم، بعد ساعات من وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى أربيل، قادما من العاصمة الاتحادية بغداد.

ومن المقرر أن ينضم بيرقدار إلى الاجتماع المقرر انعقاده بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للتباحث حول العلاقات الثنائية.