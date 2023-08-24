وزارة التخطيط: معدلات الأمية في العراق تتجاوز 12 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التخطيط العراقية، ان معدلات ونسب تفشي الامية في العراق، قد تجاوزت 12 بالمئة، مؤكدة أن محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يوم الثلاثاء، إن المسح الأخير الذي أجرته وزارة التخطيط، أظهر أن معدلات الأمية في البلاد بلغت 12.3بالمئة في عموم مدن البلاد، متحدثا عن أن المعدل انخفض مقارنة بعام 2010 الذي بلغ فيه 20.5 بالمئة.

وأكد أن "معدلات الأمية ترتفع في صفوف الإناث إلى حوالي 28 بالمئة فيما تقدر في صفوف الذكور بنحو 13بالمئة"، مبيناً أن "محافظة المثنى تتصدر المحافظات العراقية من حيث نسب الأمية بنسبة 22 بالمئة، تليها محافظة دهوك بنسبة 18 بالمئة.

وتوقع العبيدي أن تكون النسبة الحقيقية بين 18 و20 بالمائة في عموم مدن العراق، لكنه يرى أن المفاجأة ستكون تفوّق المدن على الريف في معدلات الأمية، حيث إن نسبة الأمية داخل المدن تزداد، لافتا إلى أن الأميين يعتبرون هدفا سهلا لخطاب الكراهية والتطرف والتجنيد في المليشيات والجماعات المسلحة أيضا.