سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الأمريكي الجديد لدى الإقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني القنصل الامريكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، القنصل العام الأمريكي الجديد لدى الإقليم مارك سترو.

وهنأ رئيس الحكومة، القنصل العام الجديد بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما أبدى حرص إقليم كوردستان ورغبته من أجل الارتقاء بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك تطرق رئيس الحكومة إلى أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الجانبين، معرباً عن شكر إقليم كوردستان وتقديره للولايات المتحدة على الدعم والمساندة التي تقدمهما للإقليم.

وأبدى القنصل العام الأمريكي الجديد استعداد بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية وتوثيق التنسيق بين الجانبين.

وفي محور آخر من اللقاء، تناول الجانبان أهمية حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، وفقاً لأحكام الدستور والاتفاقيات الموقعة.

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