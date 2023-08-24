سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية التركي في أربيل

"مسرور بارزاني وهاكان فيدان يعقدان إجتماعا بمشاركة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي "
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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - أستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أربيل .

وفور وصول فيدان عقد رئيس حكومة الاقليم مع وزير الخارجية التركي إجتماعا شارك فيه وزير الطاقة والثروات الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وكان وزير الخارجية التركي قد وصل في ساعات متقدمة من صباح اليوم الخميس الى أربيل قادما من العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث.

كما استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وتزامنا مع ههذ الزيارة وصل اليوم الخميس وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار،  الى مطار أربيل الدولي.

وتأتي زيارة ألب أرسلان بيرقدار الى الإقليم، بعد ساعات من وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى أربيل، قادما من العاصمة الاتحادية بغداد.

ومن المقرر أن ينضم بيرقدار إلى الاجتماع المقرر انعقاده بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للتباحث حول العلاقات الثنائية.

في العلاقات بين العراق وتركيا، لعب إقليم كوردستان دوراً كبيراً في التقريب بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية،ويعتبر اقتصاديون وسياسيون الطرفين مهمين بالنسبة لكوردستان.

 

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