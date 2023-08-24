سیاسة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق: آلاف العوائل العراقية تسأل عن ذويهم المفقودين

"أكثر من 28 ألف عائلة عراقية اتصلت بهم لمعرفة مصير المفقودين"
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العراق

أربیل (كوردستان24) – أعلنت  المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق ،أن آلاف العوائل العراقية اتصلت بهم لمعرفة مصير ذويهم المفقودين .

وقالت أفین  ياسين المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق في مؤتمر صحفي في أربيل اليوم الخميس أنه حتى الآن ، اتصلت بهم أكثر من 28 ألف  و822 عائلة عراقية للعثور على المفقودين. وأضافت  إنهم استطاعوا في عام 2022، من تتبع أكثر من 1400 شخص للوصول إلى عائلاتهم والعثور على مكان تواجدهم .

ولفتت أفين ياسين الى ان الصليب الاحمر الدولي في العراق خصص  خطا ساخنا لمن يرغب بالاتصال  بهم على الرقم 80022222 ويكون مفتوحاً بدءا من  أيام الاحد لغاية الخميس .

وأشارت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق أنه لاتوجد أرقام وإحصائيات معينة حول حجم أو أرقام المفقودين منذ الحرب العراقية الايرانية الى يومنا هذا ،مؤكدة أن الرقم كبير يصل الى مئات الآلاف من المفقودين .

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