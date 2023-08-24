مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس حكومة الإقليم ووزير الخارجية التركي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني, انه بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، صادرات الاقليم النفطية، وعددا من المواضيع الأخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس حكومة إقليم كوردستان، ووزير الخارجية التركي، في أربيل.

وبشأن زيارة وزير الخارجية التركي إلى العراق وإقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني، إن "وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له إلى العراق وإقليم كوردستان يدل على أهمية العلاقة بين الجانبين"، مضيفا "آمل أن نتمكن من الاستفادة من الاجتماعات التي عقدناها بشكل جيد".

واضاف مسرور بارزاني أيضا، إنه تمت مناقشة عدد من القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، وخاصة مع إقليم كوردستان، وكذلك مسألة كيفية تصدير نفط إقليم كوردستان حتى يتم حل القضية مع الحكومة العراقية وفقا للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان "نؤكد لكم أن إقليم كوردستان ملتزم بالدستور ولا نسمح بأن تكون أراضيه منطلقا للتهديدات على دول الجوار، ومصدرا لعدم استقرارها ونأمل أن تستمر علاقاتنا حتى نتمكن من مواجهة كافة أنواع الإرهاب في المنطقة".

من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في المؤتمر الصحفي المشترك: "علاقات تركيا مع بغداد وأربيل مهمة دائما. وخلال زيارتي إلى بغداد، ناقشنا مع المسؤولين العراقيين العلاقات العراقية التركية، ومكافحة الإرهاب، ومسألة المياه، وإعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق وغيرها من القضايا".

وفي حديثه عن لقائه مع رئيس وزراء إقليم كردستان، قال هاكان فيدان: "بحثنا مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مكافحة الإرهاب وقضايا الطاقة والتجارة والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالجانبين".

وأضاف هاكان "حتى في الأوقات التي لم تكون فيها أوضاع العراق مستقرة، كانت أربيل دائما تحظى بالأمان والاستقرار"، مضيفا أن "هذا الاستقرار والتطور الاقتصادي الذي تشهده، أمران مهمان، لذلك نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة حتى يستمر هذا الاستقرار، خاصة في مواجهة الإرهاب".

وفيما يتعلق بالحرب بين بلاده وحزب العمال الكردستاني، قال وزير الخارجية التركي: ان حزب العمال الكوردستاني مختبئ في العراق ونحن نعمل مع بغداد واربيل "لتنظيف الأراضي العراقية من حزب العمال الكوردستاني وسنقدم لهما كل دعمنا".