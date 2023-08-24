سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزيري الخارجية والطاقة والموارد الطبيعية التركيين

وجدد رئيس حكومة الحكومة التأكيد على ضرورة تنفيذ مشروع "طريق التنيمة" بموافقة إقليم كوردستان والتنسيق معه
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزيري الخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية التركيين
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزيري الخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية التركيين
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وزير الخارجية التركي وزير الطاقة التركي علاقات أربيل - أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وفي الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، جرى التباحث بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية توطيد آفاق العلاقات مع تركيا، ولا سيّما في مجال التجارة وتسهيل حركة المرور والسياحة لدى الجانبين.

كما شهد الاجتماع، تأكيداً على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية، وذلك لأن وقف عمليات التصدير قد أثر سلباً، وألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية.

وفي سياق آخر من المباحثات، ناقش الجانبان المشروع المعروف باسم (طريق التنمية) الذي يهدف لربط دول الخليج والعراق بتركيا وباقي دول العالم عبر خط للسكك الحديدية.

وبهذا الصدد، جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروع بموافقة إقليم كوردستان والتنسيق معه، وبما يحقق مصلحة جميع المواطنين ومختلف المكونات في العراق.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

وبعد ذلك، أكد رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركية في تصريح لوسائل الإعلام، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عامة.

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