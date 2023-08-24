رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً ألمانياً

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، وفداً ألمانياً برئاسة النائبة الألمانية لمياء قدور.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام الألماني لدى إقليم كوردستان كلاوس شترايشر، تمت الإشادة بوضع التعايش السلمي بين مختلف المكونات، وبالحرية الدينية في الإقليم، كما جرى التأكيد على ضرورة استئصال الفكر المتطرف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

وفي سياق آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن ملف النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وأهمية التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.