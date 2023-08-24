سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً ألمانياً

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن ملف النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان
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رئيس حكومة إقليم كوردستان والنائبة الألمانية لمياء قدور
رئيس حكومة إقليم كوردستان والنائبة الألمانية لمياء قدور
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبال وفد ألماني ملف النازحين واللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، وفداً ألمانياً برئاسة النائبة الألمانية لمياء قدور.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام الألماني لدى إقليم كوردستان كلاوس شترايشر، تمت الإشادة بوضع التعايش السلمي بين مختلف المكونات، وبالحرية الدينية في الإقليم، كما جرى التأكيد على ضرورة استئصال الفكر المتطرف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

وفي سياق آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن ملف النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وأهمية التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.

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