ترامب ينشر صورته الجنائية على إكس في أول منشور له على المنصّة منذ 2021

أربيل (كوردستان24)- نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صورته الجنائية الخميس على "إكس"، في أول منشور له على منصّة تويتر سابقا منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وبالصورة التي التقطت له في سجن بولاية جورجيا لدى توقيفه لفترة وجيزة بتهمتَي الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالحه، يعود ترامب إلى المنصّة التي كانت وسيلته المفضّلة للتواصل.

وعلقت "تويتر" حساب ترامب لانتهاكه سياسة المنصّة بتشجيعه حشدا من أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021 لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك تفعيل حساب ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الملياردير الجمهوري قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن مفضلا البقاء على منصته الخاصة "تروث سوشال".

ويتضمن منشور ترامب الخميس الصورة الجنائية التي التقطت له في سجن مقاطعة فولتون ورابطا إلى حملته للانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 آب/أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".