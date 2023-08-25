مصرع شقيقة وإبنة وزير النفط العراقي في حادث سير مروع

أربيل (كوردستان24)- لقيت شقيقة وإبنة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني مصرعهما في حادث سير مروع على طريق الديوانية بعد عودتهم من دفن والد الوزير الذي توفي يوم أمس.

وبحسب مصادر صحفية، فقد لقي السائق والحارس الشخصي مصرعهما أيضاً في الحادث وأصيبت أخت أخرى للوزير في الحادث، وتم إرسالها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيان له، وجه مدير مكتب التدريب والتطوير في وزارة النفط العراقية الدكتور هاشم ياس شعلان رسالة تعزية الى وزير النفط العراقي وعائلته.

وكان من المقرر أن يزور وفد حكومة كوردستان بغداد اليوم الجمعة لبحث مشروع قانون النفط والغاز، إلا أن الزيارة ألغيت بسبب وفاة والد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أمس الخميس.