سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يعزي وزير النفط العراقي

author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزير النفط العراقي حيان عبدالغني تعزية حادث سير

أربيل (كوردستان24)- قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التعازي لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني في وفاة والده ومن ثم إبنته وإحدى شقيقاته في حادث سير مروع على طريق الديوانية اليوم الجمعة.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم الجمعة 25 آب/أغسطس 2023 " أتقدم من الأعماق بالتعازي لوزير النفط العراقي، السيد حيان عبدالغني، لوفاة والده ثم ابنته وإحدى شقيقاته في حادث مروري أليم".

وأضاف بيان رئيس الاقليم "أتعاطف معهم وأشاركهم الحزن في هذا الوقت الصعب والمصاب الأليم، داعياً الباري تعالى أن يتغمد المرحومين بعطفه ورحمته ويلهمهم وعائلتهم وذويهم الصبر والسلوان".

وكانت إبنة وزير النفط العراقي وإحدى شقيقاته قد لقيا مصرعهما اليوم الجمعة في حادث سير مروع على طريق الديوانية بعد عودتهم من دفن والد الوزير الذي توفي يوم أمس الخميس.

وبحسب مصادر صحفية، فقد لقي السائق والحارس الشخصي مصرعهما أيضاً في الحادث وأصيبت أخت أخرى للوزير في الحادث، وتم إرسالها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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