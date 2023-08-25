"الديمقراطي الكوردستاني" في ذكرى أنفال بهدينان: ندعو لتوثيق هذه الجرائم وناسف لعدم تنفيذ المادة 132

أربيل (كوردستان 24)- دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة في بيان، الى توثيق جرائم الانفال و وإقرارها، كجرائم إبادة جماعية، مبدية في الوقت نفسه اسفها لعدم تنفيذ المادة 132 من الدستور العراقي.

وهذا نص البيان:

نستذكر اليوم، جريمة أخرى من جرائم البعث الصدامي البائد، ومناسبة وفاجعة اليمة، ارتكبت بحق شعب كوردستان في مناطق بهدينان، حملت في طياتها تشريدا وتهجيرا وأنفلة عشرات الالاف من المدنيين العزل وتدمير قراهم وممتلكاتهم واستخدام اسلحة محرمة دوليا بحقهم، مما خلف شهداء وجرحى بالالاف .

لقد اراد هذا النظام بعملته الشنيعة الشوفينية، تغيير خارطة وديموغرافيا كوردستان وثني إرادة شعبها، عبر استخدام القوة والظلم والبطش والقتل والتنكيل بهم، كما فعل في جميع جرائمه السابقة، لكن هذه الارادة الصلبة للبقاء والتحرر واثبات الحق، هي التي انتصرت، بسبب صمود وصبر وعزيمة قيادة وشعب كوردستان على مواجهة غطرسة النظام الاستبدادي الحاكم، كما فعلت في جميع المواقف والمحن والشدائد التي واجهتها.

ان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، تدعو الى العمل الجاد من اجل توثيق هذه الجرائم وإقرارها، كجرائم إبادة جماعية على المستوى الدولي، والعمل على بذل الجهود، في سبيل قطع الطريق على تكرار مثل هذه الجرائم في كل مكان على وجه الأرض، وتحرص أن لا تشهد الإنسانية مثل هذه الجرائم أبداً في المستقبل.

وتعرب الكتلة عن اسفها وقلقها بشأن، عدم تنفيذ المادة 132 من الدستور العراقي لغاية الآن والتي تتعلق بتعويض وإنصاف المواطنين المتضررين من جرائم النظام البائد، خاصة ضحايا حملات الأنفال المشؤومة، وباقي الجرائم الأخرى التي اقترفها بحق شعب كوردستان الذي سلبت حقوقه المشروعة ومن الواجب اعادتها اليه كجزء من رد الجميل اليهم وجبر خواطر ذوي الضحايا والشهداء.

فتحية اجلال واكبار لشهداء مناطق بهدينان وذوي الضحايا.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب

الجمعة 25/8/2023