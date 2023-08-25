سیاسة

أوكرانيا.. وزير الخارجية التركي يلتقي زيلينسكي في كييف

وأكد زيلينسكي حصول اللقاء عبر تلغرام
author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
العالم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "وزيرنا استقبله في كييف رئيس الدولة الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأكد زيلينسكي حصول اللقاء عبر تلغرام، موضحاً أن البحث تناول خصوصاً "أخطار الحصار الروسي لممر الحبوب في البحر الاسود".

انسحبت روسيا منتصف تموز يوليو من الاتفاق الذي أتاح طوال نحو عام تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية من طريق البحر.

وفي الأسابيع الأخيرة، شنت موسكو سلسلة ضربات طاولت البنى التحتية للموانىء في أوديسا ومرافىء أخرى على نهر الدانوب.

من جهتها، تبحث كييف عن شركاء للتمكن من شحن صادراتها مجدداً، بما في ذلك عبر البحر الاسود.

وشنت أوكرانيا بدورها هجمات على سفن روسية في البحر الأسود، وتوعدت السفن المتجهة إلى الموانىء الروسية وتلك التي تقع تحت سيطرة موسكو.

وأدت تركيا دور الوسيط بين طرفي النزاع، ورعت خصوصاً اتفاق تصدير الحبوب الذي انسحبت منه روسيا. لكن العلاقات مع موسكو توترت بعدما سلمت أنقرة كييف قادة في كتيبة أزوف القومية.

رغم كل ذلك، طلب الرئيس فلاديمير بوتين بداية آب أغسطس دعم تركيا لتصدير الحبوب الروسية في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط فبراير 2022.

 

المصدر: AFP

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