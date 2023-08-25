أمن

مَقتَلة بريغوجين.. من هي المرأة التي لقت حتفها رفقة قائد فاغنر؟

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كريستينا راسبوبوفا
كريستينا راسبوبوفا
العالم كريستينا راسبوبوفا يفغيني بريغوجين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة الطيران الروسية أن الطائرة التي تحطّمت وعلى متنها قائد مجموعة فاغنر، كانت تقلُّ 9 أشخاص آخرين، بينهم امرأة وحيدة.

وعملت كريستينا راسبوبوفا البالغة من العُمر 39 عاماً، كمضيفة طيران لدى شركة MNT-Aero LLC، وهي المختصة في نقل رجال الأعمال جواً.

وبحسب ما أفادته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أقامت المضيفة الراحلة في العاصمة الروسية موسكو، إلى أن انتقلت للعيش في مدينة سان بطرسبرغ.

وفي سنواتها الأولى، تلقت "كريستينا" تعليمها داخل إحدى المدارس الخاصة، فيما التحقت بجامعة موسكو للاقتصاد والقانون لاحقاً

ووفقاً لبيانات المضيفة عبر "فيسبوك"، سبق لها خوض تجربة الزواج، لكن الأمور لم تسر على ما يرام وانتهى الحال بها إلى الطلاق.

وعُرفت المضيفة الراحلة باسم " يادريفسكايا" وسط المقربين منها.

ما انتهت إليه حياة "كريستينا" كانت له مقدمات قبل إقلاع الطائرة في "رحلة الموت"، ففوجئت المضيفة بتأخر التحرك بزعم خضوع الطائرة لإجراءات الصيانة.

وحرصت الراحلة إلى إخبار عائلتها بتأخر إقلاع الطائرة، وهذا قبل ساعات من بدء الرحلة، بعدما فوجئت بخضوع الطائرة لإجراءات الصيانة.

وفي هذه الأثناء، نشرت "كريستينا" عبر "فيسبوك"، صورة وهي تنتظر شرب كوب من القهوة داخل المطار.

خلال انتظار كريستينا راسبوبوفا انطلاق الطائرة
خلال انتظار كريستينا راسبوبوفا انطلاق الطائرة

مع صعودها على متن الطائرة، تواصلت مجددًا مع أسرتها عبر "تليغرام"، مخبرة إياهم بأن العطل جرى إصلاحه.

فيما رجح أقارب المضيفة بأن الراحلة والركاب كانوا في انتظار أمرٍ بالإقلاع فقط خلال اللحظات التي سبقت بدء الرحلة.

وحتى الآن، لم تتعرف الجهات المعنية على هوية الجثث، رغم انتشالها من موقع تحطم الطائرة.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية، في بيان مساء الأربعاء، مصرع كل من يفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر، وسيرغي بروبوستين، ويفغيني ماكاريان، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ودميتري أوتكين، ونيكولاي ماتوسيف، إلى جانب طاقم الطائرة المكون من القائد أليكسي ليفشين، ومساعده رستم كريموف، وأخيراً المضيفة كريستينا راسبوبوفا.

 

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