أمن

بانتظار الحقيقة.. روسيا تعثر على الصندوقين الأسودين في طائرة بريغوجين المدمَّرة

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آثار الطائرة المحطّمة (فرانس برس)
آثار الطائرة المحطّمة (فرانس برس)
العالم يفغيني بريغوجين

أربيل (كوردستان 24)- عثرت روسيا على جثث الضحايا العشر الذين قُتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة الى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ومنذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية الأربعاء وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، سرت تكهّنات وتحليلات بأن زعيم المجموعة الذي كان مقرباً من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح في حزيران، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأراً على تحديه لسلطة الرئيس الروسي.

في وقتٍ نفى الكرملين ضلوعه في الحادث، معتبرا أن ذلك "كذب محض"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ولم يكشف المحققون الفرضيات التي يعملون عليها أو الأسباب المحتملة للحادث، والتي قد تشمل زرع قنبلة على متن الطائرة أو إصابتها بصاروخ أرض-جو أو ارتكاب ربانها خطأ.

وأكد بوتين الخميس أن التحقيق في الحادث "سيستغرق بعض الوقت"، لكن "سيتم المضي به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة".

 

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