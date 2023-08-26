سیاسة

نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارين من الحرب

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت نيوزيلندا السبت أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول موقتة خاصة قبل 15 آذار/مارس من العام المقبل، على ما قال وزير الهجرة أندرو ليتل.

وأوضح الوزير "الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى هنا، إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني اتجاههم".

وأضاف "لقد بسطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة".

في هذا الإطار، لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا اثبات امتلاكهم كميات محددة من المال.

وقد منحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها حكومة نيوزيلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

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