مجتمع

أراد قتل زوجته فقتل ثلاثة غيرها وأصاب ستة آخرين

author_image مظفر مزوري
العالم الشرطة الامريكية إطلاق النار كاليفورنيا لوس انجلوس ضحايا قتلى جرحى الطلاق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة الامريكية عن الدافع وراء حادث إطلاق النار الذي حدث في إحدى الحانات بكاليفورنيا الاربعاء الماضي.

ويرتاد الحانة راكبوا الدراجات النارية، حيث وقعت عملية إطلاق النار، على بعد 70 كيلومتر جنوب شرق لوس أنجلوس، وخلف الحادث مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وكان مطلق النار يحاول قتل زوجته التي تريد الانفصال عنه قبل أن يستهدف الزبائن.

وقال شريف منطقة أورنج دون بارنز في مؤتمر صحفي إن مطلق النار هو جون سنولينغ البالغ 59 عاما، وقد كان شرطيا سابقا وكان يقوم بإجراءات الطلاق من زوجته ماري.

وأوضح بارنز أنه عندما دخل سنولينغ إلى الحانة "توجه مباشرة نحوها (زوجته)"، مشيرا إلى أنه لم "يحصل بينهما أي نقاش أو حوار أو شجار بل أطلق فورا النار عليها".

ونجت زوجته وهي تخضع للعلاج حاليا في المستشفى.

وأطلق الرجل النار بعدها على امرأة كانت تتناول العشاء مع ماري وقتل أيضا رجلين آخرين.

وأشار بارنز إلى أن سنولينغ قتل بالرصاص أثناء مواجهة مع قوات إنفاذ القانون في موقف للسيارت خلف الحانة.

وتقاعد الشرطي السابق في مقاطعة فينتورا في شمال لوس أنجلوس في العام 2014 بعد نحو ثلاثين عاما من الخدمة. وطلبت زوجته الطلاق في ديسمبر، بحسب السلطات.

وقال والد الزوجة وليام موسبي لصحيفة "أورنج كاونتي ريجستر"، "كان زوجا مجنونا، ولم يستطع تحمّل الطلاق".

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