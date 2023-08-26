هاكان فيدان من كييف: لا بديل لاتفاقية تصدير الحبوب عبر الاسود

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته الى اوكرانيا ان بلاده لا ترى بديلاً لاتفاقية تصدير الحبوب التي ابرمتها اوكرانيا وروسيا برعاية الامم المتحدة ووساطة تركية.

وقال فيدان للصحفيين " نعلم أنه يجري النظر في طرق بديلة لنقل شحنات الحبوب لكننا لا نرى بديلا للمبادرة الأولى لأن هذه الطرق تنطوي على مخاطر"، مؤكداً أن "إحياء هذه المبادرة التي تعرف باتفاقية البحر الاسود أولوية لتركيا وان الرئيس التركي أردوغان يبذل جهوداً منتظمة في هذا الشأن".

وكان اتفاق البحر الاسود قد أبرم بين اوكرانيا و روسيا بوساطة تركية ورعاية الامم الامتحدة في تموز 2022 للمساعدة في تخفيف أزمة غذاء عالمية، قد سمح بشحن الحبوب من الموانئ الاوكرانية على البحر الاسود.

وانسحب روسيا من الاتفاق الشهر الماضي مشيرة إلى عدم تنفيذ البنود المتعلقة بتصديرها للحبوب والأسمدة بموجب الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الاوكرامي دميترو كوليبا "ان كييف تعمل على تهيئة مسارات بديلة، لكن اتفاقية البحر الاسود هي الحل الامثل"، مضيفاً اننا "سنكون قادرين على توسيع نطاق نقل الحبوب بشكل كبير عبر الممرات البرية لكن حصار البحر الاسود يجب أن ينتهي".

وأشاد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي باجتماعه مع وزير الخارجية التركي ووصفه بالمهم، وقال "تحدثنا عن الوضع الذي أحدثته هجمات روسيا على صادرات الحبوب في منطقة البحر الاسود".

وأضاف زيلينسكي "ان هجمات روسيا تهدف الى إثارة أزمات في مناطق مختلفة من العالم، ونريد استعادة الامن في البحر الاسود خطوة بعد خطوة بمساعدة تركيا".

من جانبها، تبحث أوكرانيا عن شركاء لتعزيز صادراتها، بما في ذلك عبر البحر الأسود، وقد تحدت موسكو مؤخرا باستقبالها سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ ولم تتعرض لهجوم روسي رغم تهديدات الأخيرة.

كما نفذت كييف هجمات عدة على سفن روسية في البحر الأسود، من بينها ناقلة نفط، وهددت السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية والأوكرانية الواقعة تحت سيطرة موسكو.