فيان صبري: لا وجود لأي مبرر لعدم إرسال حصة كوردستان من الموازنة العامة

أربيل (كوردستان24)- أكدت فيان صبري رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني ان حكومة كوردستان تقوم بتسليم 85 ألف برميل يومياً للحكومة الاتحادية، مضيفة ان المبلغ المبالي المحسوب للاشهر الستة الاولى من هذا العام لكوردستان قليل جداً.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري لكوردستان24 اليوم السبت "حكومة كوردستان تسلم نحو 85 ألف برميل من النفط يومياً للحكومة الاتحادية، ويمكن أن تزيد كمية النفط الى 120 – 150 ألف برميل يومياً اذا لزم الامر".

وأضافت فيان صبري "ان أربيل وبغداد لم يتوصلا بعد الى اتفاق بشأن الايرادات الغير نفطية"، موضحة أنه "بموجب قانون الموازنة سيتم تسليم نصف الايرادات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية ويبقى النصف الاخر لكوردستان، لكن ما تقوله بغداد مخالف لقانون الموازنة".

وبحسب رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية فإن "حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية لم يتوصلا الى اتفاق حول كيفية تعويض شركات النفط"، مضيفة أن "الحكومة الاتحادية تدفع مبالغ جيدة لشركات النفط في المحافظات العراقية الاخرى، كما أنها تدفع تكاليف عقود الخدمات وانتاج النفط، لكن المبلغ المخصص للشركات العاملة في كوردستان قليل جداً".

وأكدت فيان صبري "على الحكومة الاتحادية الالتزام بإرسال حصة كوردستان من قانون الموازنة، لانه لا يوجد أي مبرر لعدم إرسال حصة كوردستان، وقد التزمنا بجميع أحكام قانون الموازنة".

وأشارت صبري الى "ان الحكومة الاتحادية حددت مبلغاً تقديرياً للاشهر الستة الاولى من العام الحالي، لغاية 25 حزيران 2023، أي قبل إقرار قانون الموازنة، والمبلغ المخصص لـ15 محافظة عراقية فقط ولا يشمل كوردستان".

وأوضحت ان "598 مليار دينار المخصصة لكوردستان قليل جداً، لان الانفاق الحقيقي للعراق ليس كبيراً، كان ينبغي إنفاق ما لا يقل عن ستة أو سبعة ترليون دينار لكوردستان".