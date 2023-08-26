سیاسة

"الجيل الجديد" تمنع كوردستان 24 من تغطية مؤتمرٍ صحفي لشاسوار عبد الواحد

تسعى مؤسسة كوردستان 24، من خلال جميع منصاتها الإعلامية، نقل أصوات جميع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الجيل الجديد حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد

أربيل (كوردستان 24)- منعت حركة الجيل الجديد، اليوم السبت، فضائية كوردستان 24 من تغطية مؤتمرٍ صحفي لأمينها العام شاسوار عبد الواحد في السليمانية.

وكانت الحركة وجّهت دعوة رسمية لجميع وسائل الإعلام، من ضمنها فضائية كوردستان 24، لحضور مؤتمرٍ صحفي لـ عبد الواحد.

إلا أنها منعت مراسل كوردستان 24 من دخول قاعة المؤتمرات.

وبناءً على دعوة الجيل الجديد، حضر مراسل كوردستان 24، آرام بختيار إلى مقرّ الحركة، لكن من دون عذر، مُنِع من دخول قاعة عقد  المؤتمر.

ولطالما يدعو مؤسس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى ضرورة وجود حرية التعبير  في الإقليم، لكنه في الوقت ذاته يُظهر عكس ادعاءاته.

وتسعى مؤسسة كوردستان 24 من خلال جميع منصاتها الإعلامية، نقل أصوات جميع الأحزاب السياسية في الإقليم، مع ذلك مُنعت تكراراً من تغطية أنشطة الجيل الجديد.

 

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