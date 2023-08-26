مقربون من المطرب العراقي ياس خضر ینفون خبر وفاته لكن وضعه الصحي غير مستقر

أربيل (كوردستان24) - نفى مقربون من المطرب العراقي ياس خضر، السبت، الشائعات التي أثيرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي أشارت إلى وفاته، مؤكدين أنه لم يزل يرقد في مشفى «ابن سينا» في العاصمة بغداد

وكان المطرب ياس خضر، الذي يعد من رواد الأغنية العراقية، قد تعرض الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة جداً.

وقال المطرب الريفي مكصد الحلي في تصريحات صحفية إن «ما أشيع حول خبر وفاة المطرب ياس خضر لا أساس له من الصحة، حيث ما زال الرجل يرقد في المشفى، وهو في كامل وعيه، وتحاول الطواقم الطبية في المشفى مساعدته بالتخلص من بعض المشاكل التي يتعرض لها بين مدة وأخرى».

وأضاف أن «بعض النفوس المريضة التي تسعى إلى الحصول على سبق في إيذاء الناس ومحبيهم قاموا بنشر خبر وفاة المطرب ياس خضر على بعض منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعاني للتأكد من عائلته بشكل شخصي، حيث تبين والحمد لله أن الخبر عارٍ عن الصحة».

وأوضح أن «الحالة الصحية للمطرب ياس خضر خلال اليومين الأخيرين شهدت بعض الانتكاسات، إذ ظهرت لديه مشاكل في بعض وظائف الجسم، ولكن نتمنى أن تتم السيطرة عليها من قبل الطواقم الطبية قبل أن تستفحل (لا سمح الله)».

وأثناء حديثه أجهش المطرب مكصد الحلي بالبكاء خوفاً على صحة زميله وصديقه المطرب ياس خضر وقال: أنا «أشعر بقلق كبير جداً عندما أشاهده في وضع صحي غير مستقر».