سیاسة

المفوضية: أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم في عموم العراق

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العراق

أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تحديث أكثر من مليون ناخب بياناتهم في عموم العراق.

  وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 آب 2023)، إن "فترة تحديث بيانات سجل الناخبين انتهت، وبلغ عدد المحدثين الكلي مليوناً و34 ألفاً و904 ناخبين.

وأوضح أن "المجموع الكلي للنازحين هو 3399 ناخباً"، مشيراً الى أن "مجموع المحدثين العام، بلغ مليوناً و31 ألفاً و605 ناخبين، إضافة الى النازحين المحدثين 3399 فيكون المجموع الكلي هو مليون و34 ألفاً و904 ناخبين في جميع المحافظات العراقية." 

وأكد أن "أعداد المحدثين في عموم العراق توزعت كالآتي:-

نينوى 159925     

بغداد/ الكرخ 115281    

بغداد/ الرصافة 98682  

كركوك 80544  

صلاح الدين 69918     

أربيل 65468  

السليمانية 64990  

الأنبار 51759  

ديالى 49368   

البصرة 47569   

ذي قار 33420  

بابل 31758   

كربلاء 31270      

دهوك 29877  

 النجف 29456   

الديوانية 22304  

ميسان 20126  

واسط 14295   

المثنى 15595   

وبين أن "المجموع الكلي هو مليون و31 ألفاً و605 ناخبين".  

وذكر أن "المحدثين من النازحين توزعوا كالآتي:  

أربيل 1216  

دهوك 1414  

السليمانية 759  

ذي قار 6  

كربلاء 4   

  

 

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