المفوضية: أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم في عموم العراق

أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تحديث أكثر من مليون ناخب بياناتهم في عموم العراق.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 آب 2023)، إن "فترة تحديث بيانات سجل الناخبين انتهت، وبلغ عدد المحدثين الكلي مليوناً و34 ألفاً و904 ناخبين.

وأوضح أن "المجموع الكلي للنازحين هو 3399 ناخباً"، مشيراً الى أن "مجموع المحدثين العام، بلغ مليوناً و31 ألفاً و605 ناخبين، إضافة الى النازحين المحدثين 3399 فيكون المجموع الكلي هو مليون و34 ألفاً و904 ناخبين في جميع المحافظات العراقية."

وأكد أن "أعداد المحدثين في عموم العراق توزعت كالآتي:-

نينوى 159925

بغداد/ الكرخ 115281

بغداد/ الرصافة 98682

كركوك 80544

صلاح الدين 69918

أربيل 65468

السليمانية 64990

الأنبار 51759

ديالى 49368

البصرة 47569

ذي قار 33420

بابل 31758

كربلاء 31270

دهوك 29877

النجف 29456

الديوانية 22304

ميسان 20126

واسط 14295

المثنى 15595

وبين أن "المجموع الكلي هو مليون و31 ألفاً و605 ناخبين".

وذكر أن "المحدثين من النازحين توزعوا كالآتي:

أربيل 1216

دهوك 1414

السليمانية 759

ذي قار 6

كربلاء 4