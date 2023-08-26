المفوضية: أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم في عموم العراق
أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تحديث أكثر من مليون ناخب بياناتهم في عموم العراق.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 آب 2023)، إن "فترة تحديث بيانات سجل الناخبين انتهت، وبلغ عدد المحدثين الكلي مليوناً و34 ألفاً و904 ناخبين.
وأوضح أن "المجموع الكلي للنازحين هو 3399 ناخباً"، مشيراً الى أن "مجموع المحدثين العام، بلغ مليوناً و31 ألفاً و605 ناخبين، إضافة الى النازحين المحدثين 3399 فيكون المجموع الكلي هو مليون و34 ألفاً و904 ناخبين في جميع المحافظات العراقية."
وأكد أن "أعداد المحدثين في عموم العراق توزعت كالآتي:-
نينوى 159925
بغداد/ الكرخ 115281
بغداد/ الرصافة 98682
كركوك 80544
صلاح الدين 69918
أربيل 65468
السليمانية 64990
الأنبار 51759
ديالى 49368
البصرة 47569
ذي قار 33420
بابل 31758
كربلاء 31270
دهوك 29877
النجف 29456
الديوانية 22304
ميسان 20126
واسط 14295
المثنى 15595
وبين أن "المجموع الكلي هو مليون و31 ألفاً و605 ناخبين".
وذكر أن "المحدثين من النازحين توزعوا كالآتي:
أربيل 1216
دهوك 1414
السليمانية 759
ذي قار 6
كربلاء 4