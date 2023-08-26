ناسا تطلق مركبة "SpaceX" إلى الفضاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وصول طاقم المركبة "SpaceX" إلى المدار المحدد، بعد إطلاق ناجح إلى محطة الفضاء الدولية، السبت.

وقالت "ناسا" في بيان، إن الإطلاق تم عند الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:27 ت.غ) من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وقالت الوكالة الدولية إن طاقم المركبة المسمى "كرو-7" سيتناوب مع الطاقم الموجود حالياً في محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت "ناسا" أن صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع للمليونير إيلون ماسك، أطلق مركبة "رداغون" الفضائية إلى المدار وعلى متنها أربعة رواد فضاء هم ياسمين مقبلي من وكالة "ناسا"، قائدة المهمة، ورائد الفضاء الدنماركي أندرياس موغينسن، ممثلاً عن وكالة الفضاء الأوروبية، وساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء الروسي كونستانتين بوريسوف من روسكوزموس.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الطاقم "سيقوم بأكثر من 200 تجربة علمية تحضيراً لمهمات إلى القمر والمريخ وما بعدهما"، وفق البيان.

وذكر البيان أن المركبة الفضائية "دراغون" ستصل إلى محطة الفضاء الدولية، غداً الأحد، حيث سينظم طاقمها إلى طاقم المركبة "إكسبيديشن 69" بالمحطة الفضائية، ليرتفع عدد أفراد الطاقم في المحطة إلى 11 لحين مغادرة أفراد "Crew-6" في غضون أيام.

وهذه هي المحاولة الثانية لإطلاق المركبة، حيث تم إلغاء المحاولة صباح الجمعة، من قبل مديري المهمة "لإعطاء المهندسين مزيداً من الوقت لإعادة تأكيد عوامل السلامة المطلوبة"، وفق "ناسا".

المصدر: الأناضول