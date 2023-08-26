العراق يزيل الألغام ضمن مساحة 4600 كم من أراضيه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيئة العراقية، عن تطهير مساحة 4600 كم من الأراضي المزروعة بالألغام، بنسبة تجاوزت 59 %.

وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام بالوزارة صباح الحسيني، إن"مقدار التلوث في العراق كبير، لأن الحروب التي مرت كثيرة منذ الستينيات وصولاً إلى داعش".

موضّحاً أن "حجم التلوث وتنوعاته لا يماثله شيء"، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وأضاف الحسيني أن "الوزارة تعمل مع شركائها في الجهد الوطني كوزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحدود والحشد الشعبي".

ولفت إلى أن "قرى العراق نريدها أن تزرع بشكل آمن وأن تجد مشاريعنا الاستثمارية أرضاً خالية من التهديدات".

منوّهاً أن "الأراضي التي لا تزال ملوثة بالألغام تبلغ 2100 كيلومتر، وهي المساحة المتبقية من مساحة 6700".

وأكد أن "جرف السيول للألغام لا يمثل تهديداً كبيراً، لأنه يمكن تحديدها ضمن خرائطنا الجديدة في مناطق محدودة من المنحدرات التي فيها مياه كبيرة".

وختم حديثه قائلاً: إن "تغير مواقع الألغام ليس لمساحات كبيرة".