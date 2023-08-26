القنصل الايراني في أربيل : نشكر موقف كوردستان حكومة وشعباً مع زوار الاربعينية

أربيل (كوردستان24 ) – توقع محافظ أربيل أن تصل أعداد الزائرين من منفذ حاج عمران الدولي في اربيل بنهاية أربعينية الامام الحسين الى نحو نصف مليون زائر .

وقال أوميد خوشناومحافظ أربيل ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل الايراني في أربيل نصر الله رشنودي حضرته كوردستان24 ،أن نحو ألفين الى ثلاثة آلاف زائر يعبرون يوميا من خلال معبر حاج عمران الدولي ويتم أستقبالهم من قبل المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بالاضافة الى مؤسسة بارزاني الخيرية ويتم تقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم لحين وصولهم الى كربلاء والنجف للمشاركة في أربعينية الامام الحسين .

وتوقع خوشناو بحسب القنصلية الايرانية ومحافظ ورمي( أورمية ) ووزارة الداخلية الايرانية بأن يصل عدد الزوار من حاج عمران الى نحو 500 ألف زائر بنهاية الاربعينية ، مشيرا أن حكومة إقليم كوردستان قامت بتوفير جميع المستلزمات والاجراءات الضرورية لتسهيل عملية حركة الزائرين عبر المعبر والتي بدأت منذ 18 من آب الجاري وتستمر لغاية 6 من أيلول .

من جهته ثمن القنصل الايراني في أربيل نصر الله رشنودي ،موقف وجهود حكومة إقليم كوردستان والمسؤولين في الاقليم بهدف تسهيل حركة الزوار وتقديم كافة المستلزمات لتسيير العملية على أفضل وجه .

ووجه القنصل الايراني الشكر والتقدير الى جميع المؤسسات في كوردستان على هذا الاستقبال لزوار أربعينية الامام الحسين ،وقال :" أتمنى من الزوار أن يدعو في مراسم الاربعينية بكل الخير لشعب وحكومة كوردستان،مشيرا ان هذه الخطوات ستكون حافزا لتقارب الود والمحبة بين القلوب ."