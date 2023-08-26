مصرع 3 طيارين بأوكرانيا جراء تصادم طائرتي (L-39) في الجو

أربيل (كوردستان 24)- لقي 3 طيارين حتفهم اليوم السبت، جراء اصطدام طائرتي تدريب من طراز (L-39) في الجو وسط البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيانٍ لها اليوم السبت، إن مقتل الطيارين "سيمثل ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16، وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إلى كييف".

ووقع الحادث أمس الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (رويترز).

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تليغرام: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً"، مضيفة أن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.