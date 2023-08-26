أمن

مصرع 3 طيارين بأوكرانيا جراء تصادم طائرتي (L-39) في الجو

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- لقي 3 طيارين حتفهم اليوم السبت، جراء اصطدام طائرتي تدريب من طراز (L-39) في الجو وسط البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيانٍ لها اليوم السبت، إن مقتل الطيارين "سيمثل ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16، وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إلى كييف".

ووقع الحادث أمس الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (رويترز).

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تليغرام: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً"، مضيفة أن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف