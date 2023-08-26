التبادل التجاري بين العراق والصين يسجّل رقماً قياسياً

أربيل (كوردستان 24)- سجّل التبادل التجاري بين العراق والصين خلال عام 2022 الفائت، رقماً قياسياً بلغ أكثر من 48 مليار دولار.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن"وزارة الخارجية تحتفل غداً مع الجانب الصيني لمناسبة مرور (65) عاماً من العلاقات الثنائية المشتركة".

موضّحاً أن" معدل التبادل التجاري مع الصين خلال عام 2022 الماضي يزيد على (48.5) مليار دولار".

وأشار إلى أن"التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدأ بتاريخ 25/8/1958 عندما قررت الحكومتان الصينية والعراقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء".

وكشق الصحاف أن" أول سفير عراقي في الصين هو عبد الحق فاضل، حمل أوراق اعتماده الموقعة بتاريخ 23/3/1960 من قبل السيد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة العراقي حينها، قدمها إلى الحكومة الصينية بتاريخ 27/4/1960".