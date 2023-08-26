منظمة مراسلون: منع كوردستان 24 من تغطية مؤتمر صحفي للجيل الجديد انتهاكٌ للعمل الصحفي

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت منظمة مراسلون للحقوق والتنمية، أن منع فضائية كوردستان 24 ووسائل إعلامية أخرى من تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس حراك الجيل الجديد "انتهاكاً للعمل الصحفي".

وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الصحفيين وترصد الانتهاكات المرتكبة بحقهم، إن هذا المنع يعتبر انتهاكاً للعمل الصحفي.

ودعت المنظمة، مقرها في أربيل، رئيس الجيل الجديد إلى فتح تحقيقٍ بالموضوع، قائلةً: "طالما هو نفسه يدافع دائماً عن حرية التعبير والإعلام الحر، عليه التحقيق في الأمر".

واليوم السبت، منع حراك الجيل الجديد، فضائية كوردستان 24 من تغطية مؤتمرٍ صحفي لرئيسه شاسوار عبد الواحد في السليمانية.

وكان الجيل الجديد وجّه دعوة رسمية لجميع وسائل الإعلام، من ضمنها فضائية كوردستان 24، لحضور مؤتمرٍ صحفي لـ عبد الواحد.

إلا أنه منع مراسل كوردستان 24 من دخول قاعة المؤتمرات.

وبناءً على دعوة الجيل الجديد، حضر مراسل كوردستان 24، آرام بختيار إلى مقرّ الحراك، لكن من دون عذر، مُنِع من دخول قاعة عقد المؤتمر.

ولطالما يدعو مؤسس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى ضرورة وجود حرية التعبير في الإقليم، لكنه في الوقت ذاته يُظهر عكس ادعاءاته.

وتسعى مؤسسة كوردستان 24 من خلال جميع منصاتها الإعلامية، نقل أصوات جميع الأحزاب السياسية في الإقليم، مع ذلك مُنعت تكراراً من تغطية أنشطة الجيل الجديد.