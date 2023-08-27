الاتحاد الوطني الكوردستاني يعقد إجتماعاً في أربيل لبحث عقد موتمرها الخامس .  

أربيل (كوردستان24) - يجتمع المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل اليوم الاحد لبحث التغييرات في آلية انتخاب أعضاء للمؤتمر العام لها .

وبحسب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني من المقرر أن يجتمع المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم بحضور رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني لبحث عدة قضايا تتعلق بالمؤتمر الخامس للاتحاد الوطني، مثل التغييرات في آلية انتخاب أعضاء المؤتمر وسير اعمال المؤتمر العام.

كما سيناقش الاجتماع تعيين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس، وفي وقت سابق قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيرة لكوردستان24، إن لجنة خاصة تقوم بالتحضير للمؤتمر.

وعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره الرابع في السليمانية في 21 كانون الأول عام 2019 .