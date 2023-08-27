لجنة الدفاع عن الصحفيين: ما فعله حراك الجيل الجديد مع كوردستان 24 إهانة للصحفيين وأمر غير مسموح به

أربيل (كوردستان 24)- وصفت أمين سر لجنة الدفاع عن الصحفيين نزاكت حسين، منع حراك الجيل الجديد لمراسل كوردستان 24، من تغطية مؤتمر صحفي لشاسوار عبد الواحد، بأنه "إهانة للصحفيين وأمر غير مسموح به".

وقالت نزاكت حسين يوم أمس السبت، لكوردستان 24، إنه "لا ينبغي منع الصحفيين وإهانتهم"، مشيرا إلى أن ما تم بحق كوردستان24 اليوم كان انتهاكا.

وأضافت "في كل مرة نقوم فيها بإعداد التقارير، فإن تقارير الانتهاكات ضد الصحفيين هي الأعلى نسبة من الانتهاكات المسجلة".

وأشارت أمين سر لجنة الدفاع عن الصحفيين، الى أن عرقلة عمل الإعلاميين، والتمييز بينهم، هو عمل ضد قانون الإعلام في إقليم كوردستان، وسلوك مناف لحرية التعبير، وهو إهانة للصحفيين وأمر غير مسموح به.

وتابعت "نحن كنقابة صحفيي كوردستان نحقق باستمرار في هذه الحالات باعتبارها انتهاكا، ومن قبل أي شخص أو جهة كانت، فإننا نسجل اسم الجهة التي مارست الانتهاك، في تقاريرنا".

ومنع حراك الجيل الجديد، فضائية كوردستان 24، يوم السبت، من تغطية مؤتمرٍ صحفي لرئيسه شاسوار عبد الواحد في السليمانية.

وكان الجيل الجديد وجّه دعوة رسمية لجميع وسائل الإعلام، من ضمنها فضائية كوردستان 24، لحضور مؤتمرٍ صحفي لـ عبد الواحد.

إلا أنه منع مراسل كوردستان 24 من دخول قاعة المؤتمرات.

وبناءً على دعوة الجيل الجديد، حضر مراسل كوردستان 24، آرام بختيار إلى مقرّ الحراك، لكن من دون عذر، مُنِع من دخول قاعة عقد المؤتمر.

ولطالما يدعو مؤسس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى ضرورة وجود حرية التعبير في الإقليم، لكنه في الوقت ذاته يُظهر عكس ادعاءاته.

وتسعى مؤسسة كوردستان 24 من خلال جميع منصاتها الإعلامية، نقل أصوات جميع الأحزاب السياسية في الإقليم، مع ذلك مُنعت تكراراً من تغطية أنشطة الجيل الجديد.