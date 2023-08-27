صادرات العراق النفطية لأمريكا تتجاوز السعودية للأسبوع الثاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد 27 آب أغسطس 2023، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت صادرات السعودية للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت الإدارة في تقرير، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 6.000 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 47 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.953 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 283 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، متجاوزة الصادرات السعودية لأمريكا للأسبوع الثاني على التوالي التي بلغت معدل 221 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.832 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 780 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 290 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 221 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل 198 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 192 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 89 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".