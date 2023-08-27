سیاسة

روسيا تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو

author_image سوار أحمد
العالم لجنة التحقيق الروسية مقتل يفغيني بريغوجين

أربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد 27 آب أغسطس 2023، أن نتائج الاختبارات الجينية أكدت هويات الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة خاصة، الأربعاء الماضي، وأن من بينهم مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وذكرت اللجنة، ان هويات الأشخاص الـ 10 "تتطابق مع الأسماء الموجودة في قائمة ركاب الرحلة".

وأعلنت اللجنة يوم الجمعة، العثور على جثث الضحايا، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة.

وقالت على تلغرام: "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ولم يكشف المحققون الفرضيات التي يعملون عليها، أو الأسباب المحتملة للحادث، والتي قد تشمل زرع قنبلة على متن الطائرة، كما تشير تقديرات المخابرات الأميركية الأولية، أو إصابتها بصاروخ أرض-جو، أو ارتكاب ربانها خطأ.

ونفى الكرملين يوم الجمعة الماضي، ضلوعه في الحادث، معتبرا أن ذلك "كذب محض"، وذلك بعد أن اتجهت أصابع الاتهام إلى موسكو بشأن قتل بريغوجين، على خلفية محاولة تمرده الفاشلة على الجيش الروسي في يونيو الماضي.

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