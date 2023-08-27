العراق يرصد مكافأة للإبلاغ عن أماكن دفن مفقودي حرب الخليج

أربيل (كوردستان 24)- رصدت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتين، مكافأةً لمن يدلي بمعلوماتٍ عن مواقع دفن مفقودين عراقيين وكويتين جراء حرب الخليج الثانية عام 1991.

ودعت وزارة الدفاع العراقية عبر منصة (X)، كل من تتوفّر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991، الإبلاغ عنها.

وأضافت الوزارة في المنشور: سيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج".

وأدرجت الوزارة ضمن المنشور أرقام هواتف الجهات المعنية والبريد الإلكتروني للتواصل في حال وجود أي معلومات.

نداء انساني ..



تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية او الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991 وسيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا الى نتائج إيجابية على الأرض من خلال… — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) August 27, 2023

ووفق تقرير أصدرته وزارة حقوق الإنسان العراقية بعد عام 2003، أفادت بأن "خمسين ألف عراقي فُقِدوا خلال حرب الخليج الأولى، فيما تجاوز عدد الجنود المفقودين في حرب الخليج الثانية في عام 1991، الألفَي مفقود.

وحرب الخليج الثانية هي العملية العسكرية التي أطلقها تحالفٌ دولي مكوّن من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق بين 7 آب 1990 وحتى 28 شباط 1991.

جاء ذلك، بعد أن منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضاً لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

وكان العراق في عهد صدام حسين احتل الكويت ضمن عملية عسكرية استغرقت يومين فقط، بدأت في 2 آب وانتهت 4 آب 1990 باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية.

عملية احتلال الكويت، جاءت في أعقاب اتّهام العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقةٍ مائلة.

وعند اجتياح الكويت، فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.