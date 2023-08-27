رئيس الوزراء مسرور بارزاني يخصص نحو 20 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في قضاء سيميل بدهوك

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على صرف نحو 20 مليار دينار، لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قضاء سيميل التابع لمحافظة دهوك.

وقال محافظ دهوك الدكتور علي تتر، في مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24، اليوم الأحد 27 آب 2023، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني تم تخصيص مبلغ 18 مليار و580 مليون دينار لقضاء سيميل"، مشدداً على "العمل من أجل توزيع المبلغ بشكل متساوٍ وعادل على جميع القرى والنواحي التابعة للقضاء".

ووجه المحافظ شكره وتقديره لرئيس الوزراء مسرور بارزاني على تخصيص هذا المبلغ للقضاء، وقال إنه "من المقرر تنفيذ العديد من المشاريع في تلك المنطقة، وستغطي كافة المجالات التي تحتاج إلى تنفيذ مشاريع فيها"، معرباً "عن أمله الشروع بالعمل في أقرب وقت ممكن".

وأوضح علي تتر أن "الخدمات التي ستنفذ ستشمل الشوارع وتشييد الطرق والمياه والكهرباء والحدائق، والعديد من الخدمات الأخرى".

وفي جزء آخر من كلمته، أشار محافظ دهوك إلى أن "المديرية العامة للبلدية قامت ببيع عدد من الأراضي"، مبيناً أن "الأموال المستحصلة من البيع سترجع إلى خزينة البلدية، وسيتم صرف جزء منها على خدمات البلدية".

وكان رئيس حكومة الإقليم، زار صباح يوم الاثنين 14 آب 2023، أحياء مالطا وبَروشكي ورضا بدهوك، واستمع لمطالب أهاليها، وأعرب عن استعداد حكومته لخدمة الأحياء الفقيرة.

وأعرب عن سعادته بزيارة العديد من أحياء مدينة دهوك، ولقاء أهاليها والاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم.

وقال رئيس الحكومة، إن إلغاء التمييز بين الأحياء ضروري حتى يتسنّى لجميع الأماكن الحصول على الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة والمدارس.

كما دعا مواطني محافظة دهوك إلى التعاون مع الدوائر الحكومية في تقديم الخدمات والقضاء على الانتهاكات والأنشطة غير القانونية.