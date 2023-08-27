مسيرة تركية تستهدف عجلة "للعمال الكوردستاني" في بنجوين وتُسقط عدداً من القتلى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة كانت تقل عناصر من حزب العمال الكوردستاني في قضاء بنجوين بالسليمانية، أسفر عن مقتل 3 منهم.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "اليوم الأحد 27 آب 2023، الساعة 13:30، استهدفت طائرة مسيرة تركية عجلة كانت تقل عناصر من حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (زەنگیدەر) في ناحية "گەرمکی" التابعة لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية".

وأشار البيان إلى أن "الاستهداف أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني".

وفي يوم الجمعة 11 آب 2023، قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت بالقرب من ناحية نالباريز التابعة لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية، سيارة كانت تقل عناصر من حزب العمال الكوردستاني، أسفر عن مقتل مسؤول بارز وعنصر من الحزب، فضلاً عن سائق السيارة".

وفي يوم الأربعاء 9 آب 2023، قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إن طائرتين مسيرتين تركيتين استهدفتا في هجومين منفصلين، سيارتين تابعتين لحزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل مسؤول أمني وعنصر تابعين لحزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن إصابة أربعة آخرين.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب 2023، الساعة 13:00، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (گەڵاڵە) التابعة لقضاء ماوت في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسؤول أمني في حزب العمال الكوردستاني وإصابة اثنين آخرين".

وتابع: "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب 2023، الساعة 15:30، استهدفت طائرة مسيرة تركية أخرى سيارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (قەڵاتی) التابعة لناحية خلكان في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسلح من حزب العمال الكوردستاني وإصابة اثنين آخرين".

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.