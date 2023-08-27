أمن

قائد اللواء 20: ستنتهي إجراءات اللواءين المشتركين الشهر القادم

author_image Kurdistan24 اربیل
العميد هيمن حسن
العميد هيمن حسن
کوردستان هيمن حسن اللواء 20

أربيل (كوردستان 24)- أكّد قائد اللواء العشرين المشترك، العميد هيمن حسن، أن إجراءات بدء اللواءين المشتركين عملهما، ستكتمل منتصف سبتمبر أيلول المقبل.

وقال العميد هيمن حسن في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن هناك بعض الإجراءات الإدارية لا تزال متبقية، وبمجرد الانتهاء منها، سنرسلها إلى بغداد لتأمين رواتب عناصر اللواءين.

وبحسب حسن، فإن مهمة اللواءين المشتركين ستكون حماية المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً  ومنع خلايا تنظيم داعش من استخدامها قواعدٍ لها.

وكان المتحدث باسم قائد القوات المشتركة العراقية، أكّد في حديثٍ سابق لـ كوردستان24، أنه سيتم تشكيل لواءين مشتركين، وسيباشرا مهامهما بمجرد الموافقة على الميزانية المخصصة لهما.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف