قائد اللواء 20: ستنتهي إجراءات اللواءين المشتركين الشهر القادم

أربيل (كوردستان 24)- أكّد قائد اللواء العشرين المشترك، العميد هيمن حسن، أن إجراءات بدء اللواءين المشتركين عملهما، ستكتمل منتصف سبتمبر أيلول المقبل.

وقال العميد هيمن حسن في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن هناك بعض الإجراءات الإدارية لا تزال متبقية، وبمجرد الانتهاء منها، سنرسلها إلى بغداد لتأمين رواتب عناصر اللواءين.

وبحسب حسن، فإن مهمة اللواءين المشتركين ستكون حماية المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً ومنع خلايا تنظيم داعش من استخدامها قواعدٍ لها.

وكان المتحدث باسم قائد القوات المشتركة العراقية، أكّد في حديثٍ سابق لـ كوردستان24، أنه سيتم تشكيل لواءين مشتركين، وسيباشرا مهامهما بمجرد الموافقة على الميزانية المخصصة لهما.