أكثر من 30 شخصية عراقية مسؤولة تنوي دخول المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان 24)- تنوي أكثر من 30 شخصية عراقية رفيعة لديها مناصب في الحكومة الحالية دخول المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات البالغة عددها 275 مقعداً موزعة على 15 محافظة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القوائم التي تم تقديمها للمفوضية العليا للانتخابات تضم قادة التحالفات وأحزاب منضوية فيها أربعة وزراء في الحكومة الحالية، و6 محافظين، إضافة إلى 18 نائباً، إلى جانب رئيس البرلمان ونائبه الأول، ومستشارين حاليين في الحكومة.

ومن أبرز هؤلاء القادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يقود تحالفاً كبيراً وعدداً من القوائم الجانبية، ونائبه محسن المندلاوي الذي يقود تحالفاً من 10 تيارات.

كما يرأس التحالفات الانتخابية التي وصلت إلى 50 تحالفاً 4 وزراء وهم: وزير الدفاع ثابت العباسي، وزير الصناعة خالد بتال، وزير التخطيط محمد تميم، ووزير العمل أحمد الأسدي.

أيضاً يقود 16 نائباً تحالفات وتيارات منضوية في تلك التحالفات، أبرزهم: عامر الفائز، عبد الرحيم الشمري، مثنى السامرائي، خالد العبيدي، حسين عرب، وباسم خشان، مقابل 6 محافظين على رأس تحالفات كبيرة وهم: المحافظ المفروض على كركوك راكان الجبوري، أسعد العيداني (البصرة)، علي فرحان (الأنبار). إلى جانب نصيف الخطابي محافظ كربلاء، محمد المياحي محافظ واسط، ومثنى التميمي محافظ ديالى.

ويقود رشيد العزاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي تياراً داخل تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه فالح الفياض.

وبحسب القانون يمنع استخدام المال العام او المناصب في إدارة الحملة الانتخابية أو الترويج للقوائم. وشهدت آخر عمليتي انتخابات تشريعية في 2018 و2021، خروقات واسعة في استخدام إمكانيات وموارد الدولة.

وانتقد مرشحون في 2018 رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي لاستخدامه طائرات رئاسية في التنقل بين المحافظات للترويج لقائمته (تحالف النصر).

وفي السياق ذاته حذرت مجموعة ناشطين من تأثير "المال السياسي" على الانتخابات، واعتبرت الانتخابات المقبلة أنها "لن تحقق التغيير".

وقالت جماعة رفض في بيان: "رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد أعلن الأسبوع الماضي، عن مقاطعة الانتخابات.

وقال ائتلاف علاوي في بيان إن "حالة الفساد والنفوذ الأجنبي ماتزال مخيمة على أجواء الانتخابات إضافة إلى المال السياسي الذي ما يزال لاعباً كبيراً وأساسياً في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.