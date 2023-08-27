صباح صبحي: العراق وتركيا غير راضيتان حتى الآن عن شروط استئناف تصدير نفط الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد العضو في مجلس النواب العراقي صباح صبحي، اليوم الأحد، أن العراق وتركيا غير راضيتان حتى الآن عن شروط بعضهما بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال صباح صبحي في مقابلة مع كوردستان24، بشأن زيارة وفد تركي إلى بغداد واجتماعه مع كبار المسؤولين في العراق بخصوص شروط استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا، إنه "بموجب قرار المحكمة الدولية في باريس، يتعين على تركيا أن تسدد للعراق تعويضات ضخمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، وهذا سيؤدي إلى زيادة الأعباء على الاقتصاد التركي في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن "تركيا لديها مطالب أخرى لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أنها "تود الاستفادة من تصدير نفط الإقليم وكركوك معاً".

وأكد أن "تركيا بيدها أوراق ضغط وأولها المياه، وتنوي استخدامها مقابل أوراق وشروط العراق"، مبيناً أن "حزب العمال الكوردستاني والتبادل التجاري هما ورقتان آخرتان تنوي تركيا استخدامهما بشكل جيد، مما سيُلحق أضراراً بالغة بالعراق".

وتابع: "إلى الآن العراق غير مستعد للتعاون مع تركيا فيما يتعلق بملف حزب العمال الكوردستاني، خصوصاً أن العراق لديه اتفاقيات مع الأخير من خلال الحشد الشعبي"، موضحاً أن "العراق منذ ثمانينات القرن الماضي يستخدم حزب العمال الكوردستاني ورقة لمواصلة المفاوضات مع تركيا".

وبحسب صباح فإن "المتضرر الرئيسي من عدم تصدير نفط إقليم كوردستان هو العراق أولاً، والإقليم ثانياً، ومن ثم تركيا ثالثاً"، مشدداً على أن "الحل يكمن في أن تضغط دولة كبرى على العراق ليقدم بعض التنازلات" في هذا الملف، لافتاً إلى أنه "ما من حل يلوح في الأفق لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

ويوم الثلاثاء 22 آب 2023، زار وزير الدفاع التركي هاكان فيدان، العاصمة الاتحادية بغداد، في إطار زيارة رسمية، والتقى فيها بنظيره فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعدد من القادة والأحزاب السياسية

بعدها وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على رأس وفد إلى إقليم كوردستان قادماً من بغداد، في وقت متأخر من ليلة 23 آب أغسطس 2023، والتقى بالرئيس بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكانت أبرز الملفات التي بحثها الوزير التركي مع كبار المسؤولين في بغداد وأربيل، ملف أزمة المياه، وملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان والطاقة، وملف الأمن والإرهاب.