برلماني : الجماعات المسلحة  أحبطت خطط  الحكومة العراقية في سنجار

أربيل (كوردستان 24) - قال علي متيوتي، عضو البرلمان العراقي،في تصريح صحفي إن مئات العوائل طلبت العودة إلى مناطقها في سنجار بعد موافقة الحكومة العراقية على استكمال الإجراءات الأمنية، إلا أن المجموعات المسلحة التي سيطرت على سنجار منعت هذه العائلات بالعودة الى مناطقها .

وطالب النائب الحكومة العراقية باتخاذ موقف واتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء سطوة الجماعات المسلحة، حتى يتمكن النازحون العرب والإيزيديون من العودة إلى مناطقهم وإنهاء ملف النزوح .

وفي وقت سابق، قال مسؤولون كبار في حكومة إقليم كوردستان، إن المجموعات المسلحة غير الشرعية في سنجار تمنع عودة النازحين.

وتوصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى اتفاق يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة النازحين منذ نحو ثلاث سنوات، إلا أن بنود الاتفاق لم تنفذ بعد.

وتم توقيع الاتفاقية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية في بغداد في تشرين الأول 2020، والتي تتضمن ست نقاط رئيسية:

1. انتخاب قائممقام جديد.

2. إدارة الحكومة الفيدرالية القضايا الأمنية.

3. تجنيد 2500 شخص من سنجار ونازحيها وإنشاء قوة جديدة.

4. إنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني وكافة الجماعات المرتبطة به.

5. لا ينبغي تجنيد أعضاء من حزب العمال الكوردستاني في القوة الأمنية الجديد.

6. يجب على أربيل وبغداد تنسيق إعادة إعمار سنجار وإدارتها.