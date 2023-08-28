إدارة كركوك تُقلص حصة الكورد من الوظائف والعقود  

أربيل (كوردستان24) - قلصت إدارة كركوك المفروضة حصة الكورد من الوظائف وإعطائها لبلدة الحويجة، وقد أثارت هذه الخطوة ردود أفعال واحتجاجات من الخريجين الكورد العاطلين عن العمل في التعليم الكوردي والمطالبة بمنع هذه الخطوة والمساواة في التوظيف.

أعلنت الحكومة العراقية عن 150 ألف درجة وظيفية تعاقدية (عقد ) لجميع المدن العراقية،و تم تخصيص 7310 درجة لكركوك عدا مركز المدينة والتمييز بين الاقضية والنواحي والمناطق الكوردية مقارنة بالمناطق العربية تم تخصيص عدد قليل من الدرجات مثل قرهنجير 56 درجة وشوان 53 درجة ،فيما تم تخصيص 552 درجة للحويجة، و249 درجة للعباسي، و277 درجة للرياض، و263 درجة للزاب، و131 درجة للرشاد.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة متبعة من قبل ادارة كركوك المعينة منذ 16 أكتوبر 2017، حيث يتم تقليص دور ومكانة الكورد بشكل مستمر في المؤسسات الرسمية ، ویتم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية وحتى الثالثة أحيانا .