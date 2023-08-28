الخارجية التركية لـ كوردستان 24: لا يوجد موعد محدد لزيارة أردوغان إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عن عدم وجود موعدٍ محدد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

وكان نائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي أكّد في الـ 24 أغسطس آب الجاري، أن الرئيس التركي سيجري زيارة رسمية إلى العراق في الشهر المقبل.

واعتبر أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في وقتٍ سابق، كانت تمهيداً لزيارة أردوغان المنتظرة.

وقال المكتب الإعلامي للخارجية التركية في اتصالٍ مع كوردستان 24، "لم تحدد الرئاسة التركية موعداً محدداً لزيارة الرئيس إلى العراق".

ومن المقرّر أن يناقش الرئيس التركي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق، خمس قضايا مع كبار المسؤولين في الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.

وفي مقدمة تلك القضايا، استئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية، كذلك تطلعات أردوغان للفوز بعقود تطوير للشركات التركية.

وستكون زيارة رجب طيب أردوغان إلى بغداد هي الأولى لرئيسٍ تركي منذ زيارة تورغوت أوزال في أواخر الثمانينيات.

ومع ذلك، فإن أردوغان زار بغداد في عامي 2008 و2011، بصفته رئيساً للوزراء التركي عندما كان نوري المالكي رئيساُ للحكومة العراقية.