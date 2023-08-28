مدير التعليم الكوردي في كركوك : بغداد تضع عراقيل أمام التعليم الكوردي في المحافظة

أربيل (كوردستان24) - قال مدير التعليم الكوردي في كركوك لكوردستان 24 ،إنه بعد تحرير العراق، تضع بغداد باستمرار عوائق أمام التعليم الكوردي في كركوك من خلال عدم تجديد المدارس وتوفير المستلزمات.

وأضاف شيرزاد رشيد مدیر التعلیم الكوردي فی كركوك لكوردستان 24 :" إن حكومة إقليم كوردستان تعتبر نفسها صاحبة التعلیم الكوردي في كركوك حیث تقوم بتوفیر المستلزمات المالية الشهرية التي تبلغ نحو ستة مليارات وثلاثمائة مليون دينار للعام الدراسي 2022-2023 ،كما تقوم بصرف رواتب ألف و40 معلما ومحاضراً للدراسة الكوردية،اضافة الى المستلزمات الدراسية الاخرى مثل الكتب والمناهج .

وتابع شيرزاد : " آلان حمة سعيد وزير التربية في حكومة الاقليم يتابع باستمرار مشاكلنا واحتياجاتنا ويتواصل مع بغداد لحل هذه المشاكل .